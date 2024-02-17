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Esenyurt'ta eski patrona bıçaklı saldırı

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#Bıçak#Saldırı#Esenyurt
Esenyurtta eski patrona bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 15:37

Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamadığı öne sürülen eski çalışan, girdiği dükkanda iş yeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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 Olay, 14 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir börekçide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak mevzusu olduğu ve bu nedenle işten ayrıldığı öne sürülen eski çalışan K.S., iş yerine geldi. İş yeri sahibi O.Z.D. ile tartışmaya başlayan K.S. elindeki bıçakla O.Z.D'yi 6 yerinden bıçakladı. Arbede anında bir kadın araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Arbedenin ardından K.S. hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurtta eski patrona bıçaklı saldırı

Yaralanan O.Z.D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Bıçak#Saldırı#Esenyurt

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