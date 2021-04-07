Esenyurt'ta dönerciden telefon hırsızlığı! Anbean kamerada

Hırsızlık olayı, 31 Mart Çarşamba günü, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki dönercide yaşandı. Bir kişi dönerciye girip, karnını doyurdu. Ardından da hesabı ödemek için kasaya yöneldi. Kimsenin olmamasını fırsat bilip, tezgah üzerinde duran cep telefonunu aldı. Hızla dönerciden çıktı. Kasaya geldiğinde cep telefonunun olmadığını gören B.Y., hemen güvenlik kameralarını izledi. Telefonunun alındığı görünce de durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelinin kimliğini tespit etti. Adı açıklanmayan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.



Hırsızlık anlarının yansıdığı kamera görüntülerinde şüphelinin yemek yediği masadan kalkıp, tezgahtaki cep telefonunu cebine koyduğu, ardından da hızla uzaklaştığı görülüyor.

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