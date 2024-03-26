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Esenyurt'ta doğalgaz borusu patladı: 2 daire zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Esenyurt#Doğalgaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 15:24

Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışma sırasında doğalgaz hattında patlama sonrası yangın çıktı. Alevler binaya da sıçrarken 2 daire zarar gördü.

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Yangın, 14.30 sıralarında İnönü Mahallesi 399. Sokak'ta çıktı. İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusuna zarar verildi. Patlama sonrası yangın çıktı. Yükselen alevler 5 katlı binanın bodrum ve giriş katında bulanan dairelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından İGDAŞ ekipleri çalışma yaptı. Yangında iki daire zarar gördü.

Olayı gören mahalle sakini Hatice Tekin, "Evimde otururken kapı sallandı. Deprem oldu zannettik. Gelinim üst kattan bağırdı, yangın çıktı" diye konuştu. Mahalle sakini Sevgi Türkay ise "Patlama ve çığlık sesleri duyduk. Alevler hemen yükseldi" diye konuştu.

Esenyurtta doğalgaz borusu patladı: 2 daire zarar gördü

Esenyurtta doğalgaz borusu patladı: 2 daire zarar gördü

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#Yangın#Esenyurt#Doğalgaz

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