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Esenyurt'ta dehşet: İtfaiye eri eşini boğarak öldürdü

#Kadın Cinayeti#Esenyurt#Cinayet
Esenyurtta dehşet: İtfaiye eri eşini boğarak öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta eşini boğarak öldüren itfaiye eri annesini aradıktan sonra dışarı çıkarak "Karımı öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.

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Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL, (DHA)- Orhangazi Mahallesi'ndeki bir sitede oturan itfaiye eri Sebahattin Can (36) iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Melike Can (28) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Sebahattin Can eşini çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü.

'EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN'

Sebahattin Can annesini arayarak durumu anlattıktan sonra dışarı çıkarak "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Melike Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan itfaiye eri bu sabah adliyeye sevk edildi.

Esenyurtta dehşet: İtfaiye eri eşini boğarak öldürdü

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#Kadın Cinayeti#Esenyurt#Cinayet