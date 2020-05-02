MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta çocukların sokaktaki oyununu polis sireni bitirdi
GeriGündem Esenyurt'ta çocukların sokaktaki oyununu polis sireni bitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta çocukların sokaktaki oyununu polis sireni bitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta çocukların sokaktaki oyununu polis sireni bitirdi
Abone Olgoogle-news

Corona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Esenyurt'ta bir grup çocuk, evde sıkılınca sokağa çıkarak top başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların oyunu, polis sireninin duyulması ile sona erdi.

Çınar Mahallesi'ndeki 1399 Sokak'ta oturan birkaç çocuk, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynamaya başladı. Bunları gören komşu çocukları da kısa süre sonra onların yanına geldi. Çocuklardan bir bölümü iki takım oluşturarak futbol oynarken, bazıları da sek sek oynadı. Ancak, çocukların sokaktaki oyunu kısa süre sonra sirenleri uzaktan duyulan ve yanlarına doğru gelen polis ekip aracı ile bitti. Polis aracı gelmeden çocuklar hızla evlerine kaçtı. Bir kadının evden izinsiz dışarı çıktığı gerekçesiyle oğlunun ensesine bir tokat attığı görüldü.

Esenyurtta çocukların sokaktaki oyununu polis sireni bitirdi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle