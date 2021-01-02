Esenyurt'ta çocukların bıçaklı kavgası! 2 yaralı

Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 885. Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasından henüz bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Çıkan kavgada, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 15 yaşındaki çocuklardan biri bacağından diğeri ise karnından bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.