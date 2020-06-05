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Haber Giriş: 05.06.2020 - 00:00,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta cezaevinden çıktı; kızı görüşmeyince intihar etti iddiası

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Esenyurt'ta cezaevinden çıktı; kızı görüşmeyince intihar etti iddiası
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Esenyurt'ta cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen kişinin, kendisiyle görüşmek istemeyen kızının evinin önünde silahla ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.

Olay, Süleymaniye Mahallesi 742. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen 45 yaşındaki Mustafa D. görüşmek için kızının evine geldi. Kızı kendisiyle görüşmeyince de evin önündeki sokak üzerinde yanında getirdiği silahla başına ateş ederek intihar etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında meraklı mahalleli kalabalık oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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