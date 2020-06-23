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Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü

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Esenyurt'ta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü
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Esenyurt'ta özel tıp merkezinin çatısından kopan parçalar, 6 aracın üzerine düştü. Yoldan geçen iki kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağnağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.

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