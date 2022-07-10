Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta bodrum katlar yine su altında kaldı

#Sel#İstanbul#Esenyurt
Esenyurtta bodrum katlar yine su altında kaldı

Esenyurt'ta selin neden olduğu baskınlar sonrası gün ağarmasıyla hasar tespit çalışmaları başladı. Mahalle sakinlerinde Emrah Dede,  "Burada komşularla en eski insanlarız. Bu bizim kaderimiz yani. Alt katlarda önceki selde bu karşı binada birisi ölmüştü. Ondan sonra yasakladılar ama emlakçılar kiraya veriyorlar" ifadelerini kullandı.  

Haberin Devamı

İstanbul'da gece saatlerinde kuvvetli yağış başladı. Haramidere'nin taşmasıyla Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri su altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren belediye, AFAD, sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bodrum katta bulunan evdeki sular vidanjör yardımıyla çekiliyor. Suların çekildiği birçok ev ve dükkanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mahalleleri gezerek incelemelerde bulundu.

Esenyurtta bodrum katlar yine su altında kaldı

"HERŞEYİMİZ MAHVOLDU" 

Evini su basan Azad Verdiyev, "Belediye şu anda yardımcı oluyor. Geceden beri buradayız yani. Hiç uyumadık. Evden zor kurtarıldık. Her şeyimiz mahvoldu zaten. Şu anda suyunu çekiyorlar. Gitti her şeyimiz. Gece saat birde yağmur başladığında oldu. Yarım saatin içerisinde her yer su altında kaldı. Şoktaydım ne yapacağımı bilmedim. Kendim zor kurtardım" diye konuştu. 

Haberin Devamı

Esenyurtta bodrum katlar yine su altında kaldı



İbrahim Şahin ise, "Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şey yok. Bir anda bastı su oldu her taraf. Bir anda yağdı, doldu. Her yer de temizlik yapılıyor. İçeri girme şansı yok. Buradan bakıyorsun görüyorsun" dedi. Emrah Dede de sel felaketini alıştıklarını belirterek "Burada komşularla en eski insanlarız. Bu bizim kaderimiz yani. Bizi kaderimize terk ettiler. Saat 00.30 gibi başladı. Alt katlarda önceki selde bu karşı binada bir kişi ölmüştü. Ondan sonra yasakladılar ama emlakçılar kiraya veriyorlar" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sel#İstanbul#Esenyurt

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez