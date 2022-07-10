Esenyurt'ta bodrum katlar yine su altında kaldı

Haberin Devamı

İstanbul'da gece saatlerinde kuvvetli yağış başladı. Haramidere'nin taşmasıyla Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri su altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren belediye, AFAD, sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bodrum katta bulunan evdeki sular vidanjör yardımıyla çekiliyor. Suların çekildiği birçok ev ve dükkanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mahalleleri gezerek incelemelerde bulundu.

"HERŞEYİMİZ MAHVOLDU"



Evini su basan Azad Verdiyev, "Belediye şu anda yardımcı oluyor. Geceden beri buradayız yani. Hiç uyumadık. Evden zor kurtarıldık. Her şeyimiz mahvoldu zaten. Şu anda suyunu çekiyorlar. Gitti her şeyimiz. Gece saat birde yağmur başladığında oldu. Yarım saatin içerisinde her yer su altında kaldı. Şoktaydım ne yapacağımı bilmedim. Kendim zor kurtardım" diye konuştu.

Haberin Devamı