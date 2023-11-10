Esenyurt'ta bebeğini poşete koyup sokağa atmıştı... O kadın hakkında yeni gelişme

Haberin Devamı

Olay, dün 07.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. S.M.Ö. isimli kadın, sabah 04.20 sıralarında tek başına doğum yaptı. Bebeğini poşete koyarak sokaktaki konteynerin yanına bıraktı. O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını gördü. Poşeti açtığında içinde canlı halde bebek olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, bebeği hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, bebeğini sokağa atan S.M.Ö., ve annesi N.G.'yi gözaltına aldı. S.M.Ö. ve annesi N.G., "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.