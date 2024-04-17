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Esenyurt'ta aynı otel bir haftada ikinci kez kurşunlandı

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#Esenyurt#Otel#Silahlı Saldırı
Esenyurtta aynı otel bir haftada ikinci kez kurşunlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 12:54

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir otel, motosikletli kasklı iki kişi tarafından kurşunlandı. Aynı otel bir hafta öncede kurşunlanmıştı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi’nde yaşandı. Sabah erken saatlerde motosikletli kasklı iki kişi tarafından bir otele art arda ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı otelin bir hafta önce de kurşunların hedefi olduğu öğrenildi. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından çevrede delil çalışması yapıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta son haftalarda haftalarda yaşanan iş yeri kurşunlamaları dikkat çekti. 'Dalton Çetesi' olarak bilinen grup tarafından gerçekleşen saldırılarda, haraç istenen iş yerleri kurşunlanmıştı. Polisin son yaşanan olayın aynı şahıslar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yönündeki incelemesi sürüyor.

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#Esenyurt#Otel#Silahlı Saldırı

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