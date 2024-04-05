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Esenyurt'ta ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

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#İSTANBUL#Esenyurt#Polis
Esenyurtta ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 11:23

İstanbul Esenyurt'ta kardeşlerin tartışması cinayetle sonuçlandı. 20 yaşındaki Sefa Adıgüzel ile ağabeyi Mahsun Adıgüzel'i (27) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Sefa Adıgüzel ile ağabeyi Mahsun Adıgüzel (27) küçük yaşlardan itibaren anlaşamadıkları için sürekli tartışıyorlardı. Aynı zamanda komşu olan kardeşler arasında yine tartışma çıktı

Büyüyerek devam eden tartışmada, abi ve kardeş birbirine bıçakla saldırdı. Sefa Adıgüzel, abisi Mahsun Adıgüzel'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlk müdahalesinin ardından 2 çocuk babası Mahsun Adıgüzel, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 defa göğsünden ve 2 defa kollarından bıçaklandığı belirlenen Mahsun Adıgüzel tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeş Sefa Adıgüzel ise abini bıçakladıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Polis merkezinde yapılan sorgulamada Sefa Adıgüzel'in 3, Mahsun Adıgüzel'in ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenidi.

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#İSTANBUL#Esenyurt#Polis

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