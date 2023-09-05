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Esenyurt'ta ABD'li Cleoptra'nın ölümünde estetik iddiası

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#İSTANBUL#ABD#Hastane
Esenyurtta ABDli Cleoptranın ölümünde estetik iddiası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 17:20

İstanbul Esenyurt'ta özel bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yaptıran Amerikalı Cleoptra Mae Denms, işlemlerin ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Amerikalı Cleoprea Mae Denms, 22 Ağustos'ta yağ aldırmak ve saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. Denms, 26 Ağustos'ta istediği işlemleri yaptırmak için Esenyurt'taki özel bir kliniğe yattı. 46 yaşındaki Denms'e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapıldı.

Denms, işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahade altına alındı. Burada gözlem altında tutulan Denms, işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı.

Esenyurtta ABDli Cleoptranın ölümünde estetik iddiası

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Esenyurtta ABDli Cleoptranın ölümünde estetik iddiası

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Kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptındığı kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü.

Esenyurtta ABDli Cleoptranın ölümünde estetik iddiası

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#İSTANBUL#ABD#Hastane

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