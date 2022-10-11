Esenyurt'ta 57 Suriyeli ülkelerine döndü

Haberin Devamı

Proje kapsamında bugün 35’i çocuk 57 Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı. Belediyeye ait otobüse binen Suriyeliler, komşuları tarafından uğurlandı. Komşularından bazılarının gözyaşları ile veda ettiği gözlendi. Proje kapsamında şu ana kadar 3 bin 457 kişinin ülkesine döndüğü öğrenildi.

Ülkesine dönen Suriyeli Ahmet Araj, "Türkiye çok güzel bir ülke ama, insan ülkesini daha çok seviyor. Gitmekte kararsızdım, belki daha sonra geri gelebilirim" dedi.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, "Her insanın kendi ülkesinde, doğduğu topraklarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Mecburi sebeplerden dolayı ülkemize gelmişlerdi. Tabi kolay değil burada tutunmak, iş bulabilmek, çalışabilmek. Doğru olan, memleketlerine dönmeleri. Biz de doğru olduğunu düşündüğümüz bir projeyi gerçekleştiriyoruz" dedi.