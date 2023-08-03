Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın

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Yangın, 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Mehterçeşme Mahallesi, 1818. sokakta çıktı. 5 katlı binanın 4. katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4. katta başlayan Yangın pencerelerinin alev alması nedeniyle 5. kata sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek