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Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın

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#İSTANBUL#Yangın#Esenyurt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 17:29

İstanbul Esenyurt'ta beş katlı binanın 4. katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 5. kata da sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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Yangın, 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Mehterçeşme Mahallesi, 1818. sokakta çıktı. 5 katlı binanın 4. katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4. katta başlayan Yangın pencerelerinin alev alması nedeniyle 5. kata sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Esenyurtta 5 katlı binada yangın

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek

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#İSTANBUL#Yangın#Esenyurt

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