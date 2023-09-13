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Esenyurt'ta 2 milyon 300 bin sahte dolar ele geçirildi

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#Esenyurt#Polis#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 10:23

İstanbul’da sahte para basan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Esenyurt'taki baskında 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile bir para sayma makinesi ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasında, sahte para basıp piyasaya sürdüğü değerlendirilen bir şebeke tespit edildi.Emniyet güçleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Esenyurtta 2 milyon 300 bin sahte dolar ele geçirildi

İki şube tarafından Esenyurt'ta yapılan ortak operasyonda, sahte para yaptığı ve piyasaya sürdüğü değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurtta 2 milyon 300 bin sahte dolar ele geçirildi

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VALİZDE TOMAR TOMAR SAHTE DOLAR VE EURO

Baskın yapılan adresteki aramalarda piyasaya sürülmek için bir valize doldurulmuş 100’lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin Amerikan doları, 68 bini 100’lük, 40 bini 50’lik banknotlar halinde toplam 108 bin euro sahte para ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurtta 2 milyon 300 bin sahte dolar ele geçirildi

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#Esenyurt#Polis#Operasyon

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