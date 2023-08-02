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Esenyurt’a tam saha pres

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Cinayet#Tekel Bayi
Esenyurt’a tam saha pres
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Tekel bayisindeki çifte cinayetin ardından İstanbul polisi bölgedeki asayiş olaylarını bitirmek için Esenyurt’u ablukaya aldı. Her gece 2 bin polis, kurulan uygulama noktalarında denetime başladı. Ekiplere polis helikopteri ve dronlar da destek veriyor.

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Cinayetten bir gün sonra İstanbul polisinin Esenyurt özelinde başlattığı temizlik operasyonu sürüyor. Her gece 2 binin üzerinde polis Esenyurt’ta kontrol noktaları kuruyor, ara sokaklarda devriye atıyor. Polis helikopteri ve dronların da kullanıldığı denetimlere Asayiş, Narkotik, Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüklerinden ekipler de katılıyor. İlk gün 28 bin 890 kişi sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi olmak üzere toplam 86 aranan şüpheli ile 54 yoklama kaçağı yakalanmıştı. Ayrıca 4 bin 35 araç sorgulandı, 354 araca trafik yönünden 472 bin 835 lira cezai işlem uygulanarak 10 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 18 işletmeye ise idari işlem yapıldı, 16 silah ile çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt’a tam saha pres


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4 AŞAMALI DENETİM

İstanbul Emniyeti bu denetimlere dün akşam da devam etti. 2 binin üzerinde polisle 4 aşamalı ‘asayiş ve dar alan uygulaması’ gerçekleştirildi. Olası olayların önüne geçmek için yapılan denetimlere polis helikopteri ve dronlar da havadan katıldı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik ve Organize Şube polislerinin de katıldığı denetimler 19.00-22.30 saatleri arasında yapıldı. Denetimlerde narkotik dedektör köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. İstanbul Emniyeti, benzer olayların yaşandığı Bağcılar’da da aynı saatlerde DENETİM gerçekleştirdi. Denetimlerde gözaltına alınan 2 kişi, adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

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#Esenyurt#Cinayet#Tekel Bayi

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