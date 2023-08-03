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Esenyurt katliamında yeni gelişme! Mahkemeye sevk edildiler

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#Esenyurt#Tekel Katliamı#Mahkeme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 10:20

Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayi baskınına ilişkin 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt’ta bir iş yerinde yaşanan kan dondurucu olayda, Tarık Özer belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi kıskıvrak gözaltına almıştı. Zanlılardan Murat Özer geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Esenyurt katliamında yeni gelişme Mahkemeye sevk edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli ise Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt katliamında yeni gelişme Mahkemeye sevk edildiler

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#Esenyurt#Tekel Katliamı#Mahkeme

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