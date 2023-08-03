Esenyurt katliamında yeni gelişme! Mahkemeye sevk edildiler

Haberin Devamı

Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt’ta bir iş yerinde yaşanan kan dondurucu olayda, Tarık Özer belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi kıskıvrak gözaltına almıştı. Zanlılardan Murat Özer geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli ise Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı