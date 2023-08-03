O dosya yeniden açıldı

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İstanbul Esenyurt’taki tekel bayisinde öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özer ve Murat Özer’le yaklaşık 20 yıldır birlikte iş yapıyordu. Her birinin ayrı ayrı inşaat şirketleri vardı. Erzen, Özer Ailesi’nden demir ve inşaat malzemeleri, Özer Ailesi ise Erzen’den PVC ve çelik kapı alıyordu. Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen’in büyük oğlu Mehmet Erzen ile Murat Özer’in tartışmasıyla sekteye uğradı. Tartışmanın nedeni, Erzen Ailesi’nin Özer Ailesi’nden aldığı

35 bin TL’lik bir delici makineydi. Mehmet Erzen makinenin fiyatını çok bulduğunu söyleyince ikili arasında kavga çıktı. Mehmet Erzen Murat Özer’i ayağından vurdu.

BARIŞMIŞLARDI

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Bu olayın ardından iki aile arasında husumet başladı. İki aile arasına hatırlı tanıdıklar girdi. Erzen Ailesi kan parası yerine Özer Ailesi’nin yaklaşık 500 bin TL’lik PVC borcunu sildi. Ancak pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayınca yaklaşık 600 bin TL borcunu ödeyemedi. Özer Ailesi de bu borcu tahsil etmek için icra yoluna gitti. Cantürk Erzen haciz belgesini sosyal medya hesabından paylaşıp, “20 yıllık ticarete bu sığar mı? Bu adilik değil mi?” diye yazdı. Katliama neden olan son olay da bu oldu.

‘SİZ Mİ AZMETTİRDİNİZ’

İddialara göre, tekel bayisindeki çifte cinayetle ilgili soruşturmaya Murat Özer’in daha önce kurşunlanması olayı da girdi. Murat Özer kurşunlandığında, Cantürk Erzen’in oğlunu azmettirmiş olabileceğini söyledi. Bu ifade üzerine Cantürk Erzen de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına dahil olmuş oldu. Başsavcılık Cantürk Erzen’e “Silahla yaralama olayını siz mi azmettirdiniz” diye sordu. Cantürk Erzen ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Mahkeme Cantürk Erzen’e adli kontrol kararı getirdi.