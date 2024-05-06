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Esenler'de zincirleme kaza: Arıza yapan kamyona çarpan araç, 3 araca daha çarparak durabildi

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#Esenler#Zincirleme Kaza #Trafik Kazası
Esenlerde zincirleme kaza: Arıza yapan kamyona çarpan araç, 3 araca daha çarparak durabildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 13:19

İstanbul'da Esenler TEM Otoyolu'nda arıza yapan kamyona çarpan hafif ticari araç sürücüsü 3 araca daha çarparak durabildi. Zincirleme kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar, olay yerinden kaldırıldıktan sonra kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

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Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde Tekstil kent mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kamyonet şoförü otoyolda arıza yapan aracını emniyet şeridinde durdurdu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce emniyet şeridindeki kamyona ardından 3 araca daha çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda 2 şerit trafiğe kapatılınca, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bir kadına ise ambulansta müdahale edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciler yardımı ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

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"EMNİYET ŞERİDİNDE DURMUŞ"

Kazaya karışan araç sürücüsü Ramazan Arabacı ''Şu araç arıza yapınca emniyet şeridinde durmuş. Arkadan gelen araç emniyet şeridindeki araca vurduktan sonra sol taraf doğru kayıyor. Çekiciye vuruyor çekicide diğer araçlara vuruyor. Yaralı yok." diye konuştu.

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#Esenler#Zincirleme Kaza #Trafik Kazası

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