Esenler'de zincirleme kaza: Arıza yapan kamyona çarpan araç, 3 araca daha çarparak durabildi

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Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde Tekstil kent mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kamyonet şoförü otoyolda arıza yapan aracını emniyet şeridinde durdurdu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce emniyet şeridindeki kamyona ardından 3 araca daha çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda 2 şerit trafiğe kapatılınca, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bir kadına ise ambulansta müdahale edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciler yardımı ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

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"EMNİYET ŞERİDİNDE DURMUŞ"

Kazaya karışan araç sürücüsü Ramazan Arabacı ''Şu araç arıza yapınca emniyet şeridinde durmuş. Arkadan gelen araç emniyet şeridindeki araca vurduktan sonra sol taraf doğru kayıyor. Çekiciye vuruyor çekicide diğer araçlara vuruyor. Yaralı yok." diye konuştu.