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Esenler'de yolcu için duran ÅŸoförü darbedip taksiye zarar verdiler

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Esenler#Taksi#Darp
Esenlerde yolcu iÃ§in duran ÅŸofÃ¶rÃ¼ darbedip taksiye zarar verdiler
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 10:06

Esenler'de taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Erol Ãœnal, yolcu almak iÃ§in cadde Ã¼zerinde durmasÄ±na tepki gÃ¶steren motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri tarafÄ±ndan darbedildi. AracÄ±n Ã¶n camÄ±nÄ± ve dikiz aynalarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±lan saldÄ±rganlar, kaportasÄ±na da hasar verdiler.

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Esenler Menderes Mahallesi'nde taksinin ÅŸofÃ¶rÃ¼ Erol Ãœnal, yolcu almak iÃ§in cadde Ã¼zerinde durunca arkasÄ±ndan gelen motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri korna Ã§alarak tepki gÃ¶sterdi. Ãœnal da el iÅŸareti yaparak 'bekleyin' dedi. Motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, taksinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ keserek ÅŸofÃ¶rÃ¼ darbetti.

Taksinin Ã¶n camÄ±nÄ± ve dikiz aynalarÄ±nÄ± da kÄ±ran motosikletliler, kaportasÄ±na da hasar verdi. Hastanede tedavi gÃ¶ren taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼, saldÄ±rganlardan ÅŸikayetÃ§i oldu.Â

Esenlerde yolcu iÃ§in duran ÅŸofÃ¶rÃ¼ darbedip taksiye zarar verdiler

"ALDIÄžIM DARBELERDEN Ã–TÃœRÃœ RAHAT YÃœRÃœYEMÄ°YORUM"

Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Erol Ãœnal hastane Ã¶nÃ¼nden yolcu alÄ±rken arkasÄ±ndan gelen 3-4 motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kornaya bastÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin de 'Bir dakika yolcu alÄ±yorum' dediÄŸini anlattÄ±.

Esenlerde yolcu iÃ§in duran ÅŸofÃ¶rÃ¼ darbedip taksiye zarar verdiler

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Bu sÄ±rada motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinden birinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ keserek, arabanÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ãœnal, "ArabanÄ±n halini gÃ¶rÃ¼yorsunuz, camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±lar. Yolcu da ÅŸahit oldu. Beni darbettiler. KapÄ±mÄ± aÃ§Ä±p zorla iÃ§eri girerek, beni dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karmak istediler. Ã‡evredekiler polis gelene kadar yardÄ±m ettiler. Onlar da kaÃ§Ä±p gittiler. Ambulansla hastaneye gittim. Darp raporu aldÄ±ktan sonra, karakola gidip ifade verdim. YÃ¼zÃ¼mde yara var. AyaÄŸÄ±ma cam kÄ±rÄ±klarÄ± battÄ±. AldÄ±ÄŸÄ±m darbelerden dolayÄ± rahat yÃ¼rÃ¼yemiyorum" dedi.Â 

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