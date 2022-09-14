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Esenler Menderes Mahallesi'nde taksinin ÅŸofÃ¶rÃ¼ Erol Ãœnal, yolcu almak iÃ§in cadde Ã¼zerinde durunca arkasÄ±ndan gelen motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri korna Ã§alarak tepki gÃ¶sterdi. Ãœnal da el iÅŸareti yaparak 'bekleyin' dedi. Motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, taksinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ keserek ÅŸofÃ¶rÃ¼ darbetti.

Taksinin Ã¶n camÄ±nÄ± ve dikiz aynalarÄ±nÄ± da kÄ±ran motosikletliler, kaportasÄ±na da hasar verdi. Hastanede tedavi gÃ¶ren taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼, saldÄ±rganlardan ÅŸikayetÃ§i oldu.Â

"ALDIÄžIM DARBELERDEN Ã–TÃœRÃœ RAHAT YÃœRÃœYEMÄ°YORUM"

Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Erol Ãœnal hastane Ã¶nÃ¼nden yolcu alÄ±rken arkasÄ±ndan gelen 3-4 motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kornaya bastÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin de 'Bir dakika yolcu alÄ±yorum' dediÄŸini anlattÄ±.

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Bu sÄ±rada motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinden birinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ keserek, arabanÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ãœnal, "ArabanÄ±n halini gÃ¶rÃ¼yorsunuz, camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±lar. Yolcu da ÅŸahit oldu. Beni darbettiler. KapÄ±mÄ± aÃ§Ä±p zorla iÃ§eri girerek, beni dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karmak istediler. Ã‡evredekiler polis gelene kadar yardÄ±m ettiler. Onlar da kaÃ§Ä±p gittiler. Ambulansla hastaneye gittim. Darp raporu aldÄ±ktan sonra, karakola gidip ifade verdim. YÃ¼zÃ¼mde yara var. AyaÄŸÄ±ma cam kÄ±rÄ±klarÄ± battÄ±. AldÄ±ÄŸÄ±m darbelerden dolayÄ± rahat yÃ¼rÃ¼yemiyorum" dedi.Â

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