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Vedat BAYRAKTAR/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Esenler'de yol kenarında ayakkabı satışında koronavirüs kuralları hiçe sayıldı

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Esenler'de yol kenarında ayakkabı satışında koronavirüs kuralları hiçe sayıldı
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ESENLER'de gece saatlerinde yol kenarında yapılan ayakkabı satışı sırasında koronavirüs kuralları hiçe sayıldı. Satış sırasında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, bazı kişilerin maske takmadıkları görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kuralların hiçe sayıldığı görüntüler, dün gece Esenler Mahmutbey yolu kenarında çekildi. Seyyar satıcılar yol kenarında bazı markaların taklidi olan ayakkabıların satışını yaparken kalabalık oluştu. Ayakkabı satışında kalabalıktakiler sosyal mesafe kurallarına aldırış etmezken, bazı kişilerin maske takmadıkları da görüntülere yansıdı.

 

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