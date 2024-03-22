Esenler'de vinç devrildi; 2 yaralı

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Olay, Turgut Reis Mahallesi Gazi Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde asılı bulunan partilerin bayrak ve flamalarını sökme işlemi için 2 işçi görevlendirildi. İşçiler, partilerin bayraklarını sökmek için vinç sepetine bindi. Henüz bilinmeyen bir nedenle vinç yan yattı. Vincin sepet ve parçası park halindeki hafriyat kamyonunun dorsesinin üzerine devrildi, sepetteki 2 işçi de yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çalışan ambulans ile hastaneye götürüldü. Tedavileri devam eden işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken polis ekipleri de olay ile ilgili soruşturma başlattı.