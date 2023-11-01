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Esenler’de trafikte ilginç anlar! Araçların yolunu kesti, taksinin üzerine atladı

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#Esenler#Trafik#Yol
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 17:16

İstanbul Esenler’de bir kişi, yolun ortasında durarak araçları yan sokağa yönlendirmeye çalıştı. Trafiğin aksamasına sebep olan kişi yoluna devam etmeye çalışan taksinin üzerine atlarken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, Çinçindere Caddesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, cadde ortasında yolu keserek polis uygulaması yapmaya kalkıştı. Cadde üzerinden gelen araçları ara sokaklara doğru yönlendiren şahıs, dakikalarca bu şekilde hareket etti.

GEÇMEK İSTEYEN TAKSİNİN ÜZERİNE ATLADI

Seyir halindeki otomobilleri farklı yollara yönlendiren şahıs, yoluna devam etmek isteyen bir taksinin üzerine atladı. Ticari taksinin üzerine atlayan alkollü şahıs, taksi şoförü yolunu değiştirene kadar aracın üstünden inmedi.

Esenler’de trafikte ilginç anlar Araçların yolunu kesti, taksinin üzerine atladı

OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Alkollü olduğu iddia edilen şahsın polis uygulaması yapmaya kalkıştığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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#Esenler#Trafik#Yol

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