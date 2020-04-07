MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenler'de rüzgarda uçan çatı karşı apartmandaki dairenin içine girdi
GeriGündem Esenler'de rüzgarda uçan çatı karşı apartmandaki dairenin içine girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:04,Son Güncelleme:/

Esenler'de rüzgarda uçan çatı karşı apartmandaki dairenin içine girdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenler'de rüzgarda uçan çatı karşı apartmandaki dairenin içine girdi
Abone Olgoogle-news

ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının bir bölümü uçarak karşı apartmanın çatı katındaki daireye girdi.

Esenler Tuna Mahallesi 714 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısının büyük bir bölümü şiddetli rüzgâr nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parça apartmanın karşısında bulunan 4 katlı apartmanın çatısına uçtu. Çatıdan kopan parça karşı binanın çatısı ve çatı katında bulunan daireye de zarar verdi. Çatıdan uçan bazı yapı malzemeleri de sokağa düştü.

Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören daire ve uçan çatı parçası incelendikten sonra sokak araç trafiğine kapatıldı. Sokakta park halinde bulunan otomobiller de olduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin uçan çatı parçalarını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle