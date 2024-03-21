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Esenler'de markette zehir alışverişi! Onlarca insana aldırış etmediler

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#İSTANBUL#Esenler#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 09:46

İstanbul Esenler'de markete müşteri gibi girip uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler polis ekiplerine yakalandı. Markette reyonlar arasında yapılan uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Nine Hatun Mahallesindeki bir markette 08 Mart Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Denetim gerçekleştiren polis ekipleri iki kişinin durumundan şüphelenerek takip etmeye başladı. İki şüpheli müşteri gibi markete girdi ve marketten ürün satın almadan çıktı. Polis ekipleri şüphelileri market çıkışında durdurdu. Daha sonra marketin güvenlik kamerasını izleyen polisler, E.Y. ve O.Ş.'nin markette reyonların arasında kalabalığa aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, aynı mahallede bir evde de uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Ekipler, belirlenen eve baskın yaptı. Baskında evde bulunan M.T. ve M.S. gözaltına alınırken evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenlerde markette zehir alışverişi Onlarca insana aldırış etmediler

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Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.S. ve E.Y. tutuklanarak ceza evine gönderilirken 2 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Esenlerde markette zehir alışverişi Onlarca insana aldırış etmediler

Markette iki kişinin reyonlar arasında dolaştığı ve kimsenin görmemesi için el çabukluğu ile uyuşturucu alışverişi yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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#İSTANBUL#Esenler#Polis

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