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Esenler’de korkunç cinayet!

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#İstanbul#Esenler#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 09:40

İstanbul Esenler'de bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede bacakları ve ağzı bağlanmış bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

Esenler’de korkunç cinayet

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğunu ve ayakları ve ağzının ayrı iplerle bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Yangının Khan'a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Khan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

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Esenler’de korkunç cinayet

 

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#İstanbul#Esenler#Cinayet

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