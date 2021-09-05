Esenler'de iki sürücü rastgele ateş açtı, park halindeki otomobillere kurşun isabet etti

Olay dün gece saatlerinde Oruç Reis Mahallesi 557 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, silahlı bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sokaktan geçerken rasgele silahla ateş açtı. Kurşunlar park halindeki iki otomobile isabet etti. Toplam 5 kurşunun isabet ettiği otomobil sahipleri silah kullanarak magandalık yapan kişilerin yakalanmasını istedi.Otomobillere kurşun isabet ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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