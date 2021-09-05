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GeriGündem Esenler'de iki sürücü rastgele ateş açtı, park halindeki otomobillere kurşun isabet etti
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Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.09.2021 - 16:04 |  Son Güncelleme:

Esenler'de iki sürücü rastgele ateş açtı, park halindeki otomobillere kurşun isabet etti

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ESENLER'de sokaktan geçen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü rastgele silahla ateş etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda park halindeki iki otomobile 5 kurşun isabet etti.

Olay dün gece saatlerinde Oruç Reis Mahallesi 557 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, silahlı bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sokaktan geçerken rasgele silahla ateş açtı. Kurşunlar park halindeki iki otomobile isabet etti. Toplam 5 kurşunun isabet ettiği otomobil sahipleri silah kullanarak magandalık yapan kişilerin yakalanmasını istedi.Otomobillere kurşun isabet ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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