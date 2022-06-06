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Esenler'de demir hÄ±rsÄ±zlarÄ± esnafÄ± isyan ettirdi

#HÄ±rsÄ±zlÄ±k#Demir#Esenler

Esenler'de iÃ§ giyim maÄŸazasÄ± sahibi Hasan Uygun, iÅŸ yeri Ã¶nÃ¼ndeki demir askÄ±lÄ±klarÄ±n sÃ¼rekli Ã§alÄ±nmasÄ±ndan yakÄ±ndÄ±. Uygun "Bu hÄ±rsÄ±zlarÄ±n elinde kaldÄ±k, bÄ±ktÄ±k artÄ±k. Biz bu demir askÄ±lÄ±ÄŸÄ± 200 TL'ye yaptÄ±rÄ±yoruz, Ã§alÄ±p 5-10 TL'ye satÄ±yorlar" dedi. HÄ±rsÄ±zÄ±n askÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§alarken yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anlar kameraya yansÄ±dÄ±. Â

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Menderes Mahallesi'nde geÃ§en cumartesi sabah saatlerinde Hasan Uygun iÅŸ yerini aÃ§arken, dÄ±ÅŸarda bulunan demir askÄ±lÄ±klarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. GÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceleyen Uygun, kimliÄŸi belirsiz bir kadÄ±nÄ±n demir askÄ±lÄ±klarÄ± zorlayarak yerinden Ã§Ä±kararak Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Uygun polis merkezine giderek ÅŸikayetÃ§i oldu.Â 

GÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, el arabasÄ±yla gelen iki kiÅŸiden, bir kadÄ±nÄ±n demir askÄ±lÄ±ÄŸÄ± yerinden Ã§Ä±kartmak iÃ§in zorladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. KadÄ±n, yerinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± demirle askÄ±yla yere dÃ¼ÅŸÃ¼yor, daha sonra kalkÄ±p el arabasÄ±na taÅŸÄ±yor.Â 

Esenlerde demir hÄ±rsÄ±zlarÄ± esnafÄ± isyan ettirdi

"BEN UÄžRAÅžSAM Ã‡IKARTAMAM"

Hasan Uygun, el arabasÄ±yla dolaÅŸan hÄ±rsÄ±zlarÄ±n Ã¶nce keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "BÄ±ktÄ±k artÄ±k, bu hÄ±rsÄ±zlarÄ±n elinde kaldÄ±k. Maalesef burada kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z askÄ±lÄ±klarÄ± da Ã§aldÄ±lar. UÄŸraÅŸsam ben Ã§Ä±kartamam bu demir askÄ±lÄ±klarÄ±. Ama nasÄ±l yapmÄ±ÅŸ bilmiyorum, Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸ. Hatta iki demir askÄ±lÄ±k daha vardÄ± onlarÄ± da almÄ±ÅŸlar. BunlarÄ± 5-10 TL'ye satarsÄ±n ama ben 200 TL'ye yaptÄ±rÄ±yorum. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde demir askÄ±lÄ±ÄŸÄ± zorlarken dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Allah korusun, kafasÄ±nÄ± bir yere Ã§arpsa beyin kanamasÄ±ndan Ã¶lÃ¼r. YazÄ±k, gÃ¼nah ya. Bu demir askÄ±lÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l Ã§Ä±kartÄ±yorsun" dedi. Â 

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#HÄ±rsÄ±zlÄ±k#Demir#Esenler

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