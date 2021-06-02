Esenler'de 60 ekip ile asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Büro Amirliği Yıldırım Ekipler ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Bağlı Motorlu Yunus Ekipleri, dün Esenler’de 8 noktada asayiş denetimi yaptı. 20'si motosikletli yunus ekibi 60 ekip tarafından gerçekleştirilen denetimde, 10 metruk bina, 60 çocuk parkı ve 15 Temmuz Şehitler Otogarı içerisinde şüpheli görülen 2300 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. 5 kişiye uyuşturucu madde taşımaktan,1 kişiye ruhsatsız tabanca bulundurmaktan işlem yapılan denetimde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 48 kişi yakalandı.

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisine gizlenmiş 125,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

1713 araçta arama yapan polis ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan 2 kişiye ceza kesti.

Öte yandan, İstanbul genelinde yapılan denetimlerde 21173 kişiye GBT sorgusun gerçekleştiği bildirildi.

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