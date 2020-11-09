Esendoruk simsiyah

Bölgede bulunan birçok sanayi kuruluşunun arasından, Silivri cezaevi yakınından geçen Esendoruk Deresi, koronavirüs salgını nedeniyle birçoğunda halen oturulan yazlıkların arasından kıvrılarak Marmara Denizi’ne dökülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar deredeki olumsuz durum nedeniyle yetkililerden yardım istiyor.

Koranavirüs salgını nedeniyle iki çocuğu ve eşiyle burada kaldığını söyleyen Cem Efe, “Bu derede balıklar atlıyordu. Ancak bir anda suyun rengi değişti ve balık ölümleri başladı” dedi.