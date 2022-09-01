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Eşek aniden yola atladı, sürücünün babası hayatını kaybetti

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#Kaza#Denizli#Trafik Kazası
Eşek aniden yola atladı, sürücünün babası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 13:44

Denizli'nin Çameli ilçesinde, aniden yola çıkan eşeğe çarpan otomobilin sürücüsü Osman Soy (32) kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki babası Hüseyin Soy (52) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada eşek de öldü.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Acıpayam-Çameli karayolu Bostan Deresi mevkinde meydana geldi. Acıpayam'dan Cumaalanı Mahallesi yönüne giden Osman Soy'un kullandığı 20 DU 095 plakalı otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki babası Hüseyin Soy ağır yaralandı, eşek de öldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hüseyin Soy, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaiye alınan Soy, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Kaza#Denizli#Trafik Kazası

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