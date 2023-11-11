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Erzurumlu dönerci Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltında

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#Atatürk#Hakaret#Erzurum
Erzurumlu dönerci Atatürke hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 15:22

Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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ADLİYEYE GETİRİLDİ

Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Mustafa Atmaca, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Atmaca, adliyeye girişi sırasında herhangi bir açıklama yapmadı.

EMNİYETTEN YAZILI AÇIKLAMA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce M.A isimli şahsın sosyal medya platformu üzerinden yapmış olduğu söylemlerle ilgili olarak 11 Kasım 2023 günü Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda  M.A isimli şahıs  5816 (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir.”

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#Atatürk#Hakaret#Erzurum

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