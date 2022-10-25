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Erzurum'da teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı imha edildi

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#Erzurum#Köprüköy#EYP
Erzurumda teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 10:52

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde PKK'lı teröristlerin menfeze tuzakladığı el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunarak imha edildi.

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Köprüköy ilçesi Geyikli Mahallesi Uluderesi mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı’nca dün düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murtaza Güneş operasyonunda PKK’lı teröristlerce geçmiş yıllarda hazırlanarak, Erzurum- Muş yoluna yaklaşık 2 metre mesafede menfezin yanına gömülü vaziyette 3 elektrikli fünye, 10 kilogram amonyum nitrat ve 200 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş, 1,500 metre kablo çekilmiş uzaktan komutalı EYP düzeneği ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere incelenmek üzere el konulurken, diğerleri ise yerinde imha edildi.

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#Erzurum#Köprüköy#EYP

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