Erzurum'da makas atarak iki aracın çarpışmasına neden olmuştu! 'İyi hal indirimi' uygulandı

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Kaza, 3 Temmuz 2022'de akşam saatlerinde Erzurum- Çat kara yolu Beyaz Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Abdulbari Önal yönetimindeki otomobil, düğün konvoyunda yer alan Mustafa Tok'un kullandığı hafif ticari aracın aniden makas atıp sol şeride geçerek sıkıştırması sonucu refüje çarptı. Otomobil daha sonra karşı yönden gelen Cihat Karaca yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 9 kişi yaralandı. Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Kazayla ilgili Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık sürücü Mustafa Tok'un avukatı refüje çarparak karşı şeride geçen sürücü Abdulbari Önal'ın hız sınırının üzerinde seyrettiğini ileri sürdü. Sanık avukatı, olayla ilgili eksik inceleme yapıldığını ileri sürerek yeniden rapor alınması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etmedi.

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Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin bilirkişi raporunu da göz önüne alan mahkeme, sürücü Mustafa Tok'un asli kusurlu olduğunu belirtti. 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, taksirle yaralama suçundan sürücüye 1 yıl hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezasını 10 aya indirdi. Hapis cezasının bir günü 20 TL olmak üzere 300 gün karşılığı adli para cezasına çevrilerek 6 bin TL adli para cezası ile cezalandırılması kararı veren mahkeme, sürücünün 6 ay süreyle belgesinin alınmasına, yargılama ve vekalet ücretlerinin tahsiline karar verdi.

"MAKAS ATMAK, İNSANLARIN HAYATINA MAL OLABİLİYOR"

Mahkeme kararıyla adaletin tecelli ettiğini belirten Abdulbari Önal, "Seyir haninde giderken, düğün konvoyunda olan aracın makas atarak önümüzü kesmesi üzerine bir anda refüje vurduktan sonra karşı şeride geçtim. Karşı şeritten gelen araçla da kafa kafaya girdik. 9 tane yaralı vardı. Çok şükür, kazayı ufak tefek sıyrıklar, yaralarla atlattık. Araçların ikisi pert oldu. Tutulan raporların sonucunda mahkemelik olduk. Mahkeme sonucu da lehimize döndü. Makas atmak doğru bir şey değil. İnsanların canına, malına, hayatına mal olabiliyor. Adalet geç de olsa tecelli etti" diye konuştu.