Erzurum'da korkunç olay: Eşini uyurken katletti! Tutuklandı

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Olay, dün sabah saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Şenol Evler A Blok'ta meydana geldi. Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi Hangül ve Halil Ciğerli çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartıştıktan sonra uyudu. Sabah Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Ciğerli, bir süre bekleyip, dışarı çıktı. Ciğerli, cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi. Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından Hangül Ciğerli'nin cenazesi, morga kaldırıldı.

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Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Halil Ciğerli'nin ifadesinde, yaklaşık 10 yıldan beri eşiyle sorunları bulunduğunu, kendisiyle ilgilenmediğini, önceki yıllarda 2 yıl boyunca çocuklarının yanında kaldığını söylediği öğrenildi.