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Erzurum'da iğrenç olay: 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu! İstenen ceza belli oldu

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#Erzurum#Çocuk İstismarı#Cinsel İstismar
Erzurumda iğrenç olay: 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu İstenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 11:44

Erzurum'da yaşları 6 ile 16 arasında değişen 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ş.K. (43) hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan toplam 160 yıl hapis cezası talep edildi.

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Erzurum'da bir köyde çiftçilik yapan Ş.K., iddiaya göre, 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu. Olay, 2021'de 16 yaşındaki Z.K.'nin jandarmaya ihbarı ile ortaya çıktı. Babası Ş.K.'den şikayetçi olan Z.K., 9 yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığını, 4 kız kardeşinin de istismarına tanık olduğunu söyledi. İddialar sonrası gözaltına alınan baba, soruşturma kapsamında tutuklandı.

2022'nin Mart ayında kız çocuklarının ifadelerini değiştirmesi ile tahliye olan Ş.K., eve dönünce eylemlerine devam etti. Z.K., bu kez cinsel istismarı videoya alıp, yeniden şikayetçi oldu.

Tahliyesinden 1 ay sonra yeniden tutuklanan Ş.K.'nin yargılandığı dava, video kaydı da dosyaya girdi. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ş.K. için 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan toplam 160 yıl hapis cezası talep edildi.

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#Erzurum#Çocuk İstismarı#Cinsel İstismar

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