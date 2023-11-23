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Oltuâ€™nun Ã‡engelli Mahallesi'nde Ã¶nceki gece yaÅŸanan saÄŸanaktan sonra kopan bÃ¼yÃ¼k kaya, Mahalle MuhtarÄ± BÃ¼nyamin YeÅŸilyurtâ€™un evine Ã§arparak durdu. Gece saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda, Ã‡engelli Mahallesi MuhtarÄ± BÃ¼nyamin YeÅŸilyurt, beÅŸ Ã§ocuÄŸu ve eÅŸi ile evde uyuduklarÄ± esnada bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ile uyandÄ±. Muhtar YeÅŸilyurt ve eÅŸi, Ã§ocuklarÄ± ile birlikte deprem olduÄŸunu sanarak dÄ±ÅŸarÄ± koÅŸtuklarÄ±nda evin balkon kÄ±smÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kaya gÃ¶rdÃ¼.

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'DEPREM OLUYOR SANDIK'

Ã‡engelli Mahallesi MuhtarÄ± BÃ¼nyamin YeÅŸilyurt (49), â€œDÃ¼n gece 02.30 sularÄ±ydÄ±, korkunÃ§ bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ile uyandÄ±k. UyandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda deprem oluyor sandÄ±k. Ã‡ocuklarÄ±mÄ± hemen uyandÄ±rarak kapÄ±ya koÅŸtuk. KapÄ± Ã¶nÃ¼nde yamaÃ§tan kopup evimize gelen kayayÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bu kaya balkonumuza Ã§arparak durdu, mahallemizde de aynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã§eken vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z mevcut. BÃ¼tÃ¼n evlerde kaya gelme tehlikesi var" dedi.

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BÃ¼nyamin YeÅŸilyurtâ€™un eÅŸi EsengÃ¼l YeÅŸilyurt (45), "Gece saat 02.30'da deprem oldu sandÄ±k. BÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ile ev sallandÄ±. Ã‡ocuklarla birlikte dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±k, evin Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir taÅŸ vardÄ±" diye konuÅŸtu. BÃ¼nyamin YeÅŸilyurtâ€™un annesi Necmiye YeÅŸilyurt (72), "Evlerimizi bir an Ã¶nce buradan kaldÄ±rÄ±p baÅŸka yere taÅŸÄ±malarÄ±nÄ± istiyoruz. DÃ¼n gece korkudan gÃ¶zlerimi yummadÄ±m ben" dedi.