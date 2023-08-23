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Erzurum'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 4'ü ağır 8 yaralı

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#Erzurum#Kaza#Bayburt
Erzurumda feci kaza Kafa kafaya çarpıştılar: 4ü ağır 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 15:38

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza Erzurum'un Aşkale ilçesi, Kop Dağı Şehitlik Anıtı mevkiinde meydana geldi. Bayburt istikametinden gelen otomobil ile Erzurum’dan Bayburt yönüne seyreden otomobil dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. 06 BMM 207 plakalı otomobil ile 25 LV 270 plakalı otomobillerin karıştığı kazada dördü ağır 8 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonrası Aşkale’den itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılar ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edilirken diğer yaralılar ise ambulanslar ile ilçe hastanesine götürüldü.

Erzurumda feci kaza Kafa kafaya çarpıştılar: 4ü ağır 8 yaralı

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#Erzurum#Kaza#Bayburt

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