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DHA 
Haber Giriş: 25.05.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Erzurum'da feci kaza: 5 bekçi yaralı

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Erzurum'un Horasan ilçesinde görevden dönen bekçilerin bulunduğu otomobil, dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 bekçi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, Horasan-Erzurum karayolunda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Horasan Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak görevlendirilen bekçiler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü başladıkları nöbetlerinin sona ermesiyle Erzurum'a dönmek üzere yola çıktı. Feyzullah Arda'nın kullandığı 16 SHK 17 plakalı otomobil, dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Feyzullah Arda ile araçtaki Emre Tobay, Mesut Yılmaz, Serhat Kaya, Ümmet Arslan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erzurumda feci kaza: 5 bekçi yaralı

Erzurumda feci kaza: 5 bekçi yaralı

 

 

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