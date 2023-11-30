×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erzurum'da egzoz gazından zehirlenen 2 kişiyi devriye gezen polis kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Yakutiye#Zehirlenme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 09:57

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde oto sanayi sitesinde kapalı bir iş yerinde çalışır haldeki otomobilde egzoz gazından zehirlenen Serhat Ç. (27) ile Zana O. (20), devriye gezen polis tarafından fark edilip, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde devriye gezen polis ekipleri, kapalı bir iş yerinde otomobilin çalıştığını tespit etti. Oto tamircisi olarak hizmet veren iş yerinin camından bakıp, otomobildeki 2 kişinin baygın yattığını gören polis, iş yeri sahibine ulaşarak kilitli kapıyı açtırdı. Otomobildeki baygın olan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiğini belirleyen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

Gelen sağlık ekipleri, Serhat Ç. ile Zana O. olduğu belirlenen kişileri ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinçleri kapalı bir şekilde tedaviye alınan Serhat Ç. ile Zana O.'ya, oksijen verildi. İçki içerken ısınmak için çalıştırdıkları otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen Serhat Ç. ile Zana O.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Yakutiye#Zehirlenme

BAKMADAN GEÇME!