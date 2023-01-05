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Erzurum'da çaldığı telefonlarla motosiklet takas etti! Kıskıvrak yakalandı

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#ERZURUM#Motosiklet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 10:14

ERZURUM'da bir iş yerinden 270 bin lira değerinde 11 cep telefonu çalan Ömer Yıldırım’ı (18) polis, 180 saatlik kamera görüntüsü izleyerek yakaladı. İfadesinde telefonlardan 4’ü ile motosiklet takas ettiği belirlenen Yıldırım, tutuklandı.

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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet İş Merkezi'ndeki bir cep telefonu satan iş yeri, yılbaşı gecesi soyuldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda iş merkezinin 2'nci katındaki iş yerine 1'inci kattaki iş yerinin kepenk demirlerini merdiven gibi kullanarak tırmanan şüpheli, 10 dakikada açtığı pencereden içeri girdi. Bir süre iş yerinde kalan şüpheli, içerisini cep telefonu doldurduğu siyah poşeti iple aşağı sarkıttıktan sonra kendisi de inerek bölgeden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde ortaya çıkan hırsızlıkla ilgili araştırma yapan polis, iş yerinden piyasa değeri 270 bin lira olan 11 cep telefonu çalındığını belirledi. İş merkezi ve çevresindeki 180 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin Ömer Yıldırım olduğunu tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin otobüsle Manisa'ya gittiğini, buradan motosiklet aldığını ve noterden adına tescil ettirdiğini belirledi.

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Erzurumda çaldığı telefonlarla motosiklet takas etti Kıskıvrak yakalandı

Plaka Tanıma Sistemi’nde (PTS) Erzurum'da olduğu anlaşılan motosikletin plakası ekiplere bildirildi. Terminal Mahallesi’nde devriye gezen polis ekibi, Ömer Yıldırım’ı motosikletine yakıt alırken yakaladı. Gözaltına alınan Ömer Yıldırım'ın ifadesinde, çaldığı 11 telefondan 4'ü ile motosikleti takas ettiğini söylediği belirtildi. Polis, motosikletle takas edilen 4 telefon ile şüphelinin üzerinde ele geçirdiği diğer telefonları iş yeri sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Ömer Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#ERZURUM#Motosiklet#Polis

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