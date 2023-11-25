Erzurum'da acı olay: Sokak hayvanlarına yiyecek götürüyordu, hayatını kaybetti

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Olay, merkez Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi.19 Kasım akşamı başlayan ve bir gün boyunca devam eden kar yağışı sonrası bir kamu kurumundan emekli ve 4 çocuk babası Mehmet Aydın, sokak hayvanlarına götürmek üzere iş yerlerinden bayat ekmek topladı. Karla kaplı yolda yürürken fenalaşan Aydın, bir anda yere yığıldı. Erzurum Ticaret Borsası'nın önündeki kameralardan bir kişinin düştüğünü gören güvenlik görevlisi, olay yerine koşup 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaklaşık 45 dakika süreyle Mehmet Aydın'a kalp masajı uyguladı. Ancak Aydın, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.