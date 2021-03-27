Erzurum'da 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, Erzurum'da gece saatlerinden itibaren başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, ulaşımı etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santimetreye çıkarken, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Merkez ve ilçelere bağlı 112 yerleşim biriminin yolu kapandı. Erzurum-Tekman kara yolunun Palandöken bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, kara yollarında kazalara da neden oldu. Erzurum çevre yolunda kontrolden çıkarak kayan kamyonet yan yatarken, Pasinler kara yolunda da otomobil, refüje çarparak durdu. Karla birlikte fırtınanın da etkili olduğu yollarda Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle gün boyu temizlik mesaisi yaptı.

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