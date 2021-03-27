MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErzurum'da 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı
GeriGündem Erzurum'da 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Erzurum'da 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erzurum'da 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

ERZURUM'da gece başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaşırken, merkez ve ilçelerde 112 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, Erzurum'da gece saatlerinden itibaren başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, ulaşımı etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santimetreye çıkarken, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Merkez ve ilçelere bağlı 112 yerleşim biriminin yolu kapandı. Erzurum-Tekman kara yolunun Palandöken bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, kara yollarında kazalara da neden oldu. Erzurum çevre yolunda kontrolden çıkarak kayan kamyonet yan yatarken, Pasinler kara yolunda da otomobil, refüje çarparak durdu. Karla birlikte fırtınanın da etkili olduğu yollarda Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle gün boyu temizlik mesaisi yaptı.

Erzurumda 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi