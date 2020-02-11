Erzurum'da ve Düzce'de okullar tatil mi sorusu, öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin sabah saatlerinde araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Erzurum ve Düzce'de okullar tatil mi edildi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6'sında taşımalı olmak üzere 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada Oltu, İspir, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.



Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı açıklandı.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de okullar pazartesi günü 1 günlük tatil edilmişti. Bugün valilikten tatil ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.