Erzurum kar ve sise teslim oldu

Erzurum'da cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan ve aralÄ±klarla devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece etkili oldu. Kent merkezi,Â lapa lapa yaÄŸan karla beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±.Â Sis bulutlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ kent merkezinde yaÄŸÄ±ÅŸ bir sÃ¼re sonra etkisini kaybetti. VatandaÅŸlar karla kaplanan araÃ§larÄ±nÄ± temizlerken,Â Ã§ocuklar parklarda kartopu oynamanÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±.Â



KOP DAÄžI'NDA SÄ°S ETKÄ°LÄ°



Erzurum'un AÅŸkale ilÃ§esi ile Bayburt arasÄ±ndaki Kop DaÄŸÄ± geÃ§idini de sis kapladÄ±. Denizden yÃ¼ksekliÄŸi yaklaÅŸÄ±k 2918 metre olan geÃ§itte sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zaman zaman zor anlar yaÅŸadÄ±. Trafik ekipleri, seyir halindeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kar ve sise dikkat etmeleri konusunda uyarÄ±larda bulundu.ÂMeteoroloji'den alÄ±nan bilgilere gÃ¶re en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 5 derece olacaÄŸÄ± tahmin edilen Erzurum'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur devam edecek.





AÄžRI'YA MEVSÄ°MÄ°N Ä°LK KARI DÃœÅžTÃœ



AÄŸrÄ±'da da mevsimin ilk kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaÅŸandÄ±. Sabah saatlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± araÃ§larÄ±n Ã¼stÃ¼ karla kaplandÄ±. Kent merkezinde aralÄ±klarla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor. Ardahan'da ise gece baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sabah saatlerinde durdu.