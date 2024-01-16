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Erzincan'daki fuhuş operasyonunda 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı

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#Fuhuş Operasyonu#Erzincan#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 10:07

Erzincan’da düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; “Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ahlak Büro Amirliğine bağlı 2 ekip ve 10 personel ile yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu mağdur kadınların kurtarılması, şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının tespiti için; 10 ekip 30 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahıslar belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı, 5 mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheli A.S., İ.E. ve S.O. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erzincandaki fuhuş operasyonunda 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı

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#Fuhuş Operasyonu#Erzincan#Polis

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