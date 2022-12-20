Erzincan’da trenin çarptığı çoban öldü

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Olay Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Erbaş köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün saat 10.00 sıralarında Erzurum- Hatay arası sevkiyat yapan yük treni bir anda karşısına çıkan çoban ve küçükbaş hayvanlara çarptı. Olayın farkına varamayan makinist yoluna devam etti. Daha sonra saat 15.30-16.00 sıralarında aynı güzergahtan geçen Doğu Ekspresi’nin yolcuları tren yolunun kenarında bulunan ve cansız yerde yatan çoban ile küçükbaş hayvanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından çobanın cansız bedeni Çayırlı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Meydana gelen kazada Afganistan uyruklu 23 yaşında ki Hedayat Bahtiyari hayatını kaybederken 10 küçükbaş hayvan ise telef oldu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.