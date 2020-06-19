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Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 16:03,Son Güncelleme:

Erzincan'da maske takmak zorunlu oldu

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Erzincan'da maske takmak zorunlu oldu
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ERZİNCAN’da, maske takmak zorunlu hale getirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.

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