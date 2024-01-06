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Erzincan'da karla mücadele çalışması... Birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Kar Yağışı#Ulaşım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 09:57

Erzincan'da etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, trafikte aksamaların yaşandığı 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan ve 2120 rakımlı Ahmediye geçitlerinde çalışma yürütüyor.

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Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken kara yollarındaki geçitlerde ulaşım zaman zaman aksadı.

İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürürken, Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri ise Erzincan-Sivas E80 kara yolu üzerindeki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolunda 2 bin 120 rakımlı Ahmediye Geçidi’nde karla mücadele ediyor.

Geçitleri kardan temizleyen ekipler, buzlanmaya karşı da önlem alıyor.

Ekipler, Erzincan-Sivas, Erzincan-Gümüşhane yollarını açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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#Erzincan#Kar Yağışı#Ulaşım

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